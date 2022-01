Milan Spezia, la partita si può rigiocare? La risposta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

All’indomani della partita tra Milan e Spezia e dell’errore arbitrale di Serra, circola l’ipotesi di ripetizione della partita

All’indomani della partita tra Milan e Spezia e dell’errore arbitrale di Serra, circola l’ipotesi di ripetizione della partita.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, la ripetizione della partita sarebbe impossibile. Quello di Serra, infatti, sarebbe un errore di interpretazione del gioco, e non un errore tecnico che, da protocollo, permetterebbe la ripetizione. Concedere o meno il vantaggio rientra nella discrezionalità dell’arbitro. Inoltre, il caso specifico non rientra nel campo d’azione del Var, che per l’appunto non è intervenuto. Non si può neanche parlare di gol annullato: il direttore di gara ha fischiato prima del gol, tutto quello che succede dopo, quindi, è come se non fosse successo.