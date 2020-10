Milan, sperimentale contro lo Spezia: servirà il miglior Theo Hernandez

Milan, inedito dal centrocampo in su, servirà il miglior Theo Hernandez come spinta dalla sinistra per dar man forte al reparto avanzato

MILAN NUOVO- Pioli costretto a fare di necessità virtù per quanto riguarda centrocampo ed attacco con un Milan, sperimentale contro lo Spezia. Servirà dunque il miglior Theo Hernandez per dare un mano sia in fase di copertura ma soprattutto in zona d’attacco.