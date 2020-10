Milan-Sparta Praga: i rossoneri puntano forte sull’Europa League, il motivo

Milan-Sparta Praga: i rossoneri vogliono vincere per coltivare il sogno Europa League. In palio il team di Pioli…

Questa sera torna in campo il Milan. I rossoneri sfideranno nel secondo match di Europa League lo Sparta Praga. I cechi, all’esordio, sono stati battuti 1-4 dal Lilla.

Il Diavolo vuole vincere per tenersi stretto il primo posto valevole non solo i sedicesimi di finale della competizione europea ma anche un sorteggio più benevolo. Il team di Pioli, rispetto agli anni scorsi, punta fortemente sull’Europa League, in quanto oltre a portare un conguaglio economico importante e un trofeo nuovo in bacheca, darebbe l’accesso aritmentico alla fase a gironi della prossima Champions League.

Ibra e compagni vogliono tenere aperta questa porta sino alla fine, in linea con il campionato. Lo riporta il Corriere della Sera in edicola questa mattina.