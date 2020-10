Milan-Sparta Praga: dati e statistiche della vittoria di ieri sera

Milan-Sparta Praga 3-0: ecco curiosità in termini di dati e statistiche riguardo al match di ieri sera vinto dai rossoneri

Con il 3-0 sullo Sparta Praga, il Milan trova il secondo successo consecutivo che gli permette di mantenere la vetta del Gruppo H a +2 sul Lille primo inseguitore. Tante note positive per Mister Pioli: dalla fase di possesso, a quella di non possesso, fino ad arrivare alla produzione offensiva. Di Díaz, Leão e Dalot le reti. E proprio loro, sono tra i protagonisti delle 9 curiosità post-partita.

1- Il Milan ha segnato due reti in 12 gare consecutive in tutte le competizioni per la prima volta in assoluto da quando esiste la Serie A a girone unico (dal 1929/30).

2- Era da settembre 2017 (contro la SPAL) che il Milan non chiudeva un match casalingo in tutte le competizioni senza subire tiri nello specchio.

3- Il Milan è andato a segno in 12 partite internazionali di fila per la prima volta da dicembre 2007 (15).

4- Sono state sufficienti sette presenze con il Milan a Brahim Díaz per eguagliare il suo record di reti in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei (tutte le competizioni): tre.