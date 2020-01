Milan-SPAL streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-SPAL streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Milan-SPAL streaming: dopo la bella vittoria di campionato, ottenuta in trasferta contro il Cagliari, adesso i rossoneri si apprestano a fare il loro debutto ufficiale in questa nuova edizione della Coppa Italia. In un match valido per gli ottavi di finale, il Milan ospiterà la SPAL. La gara si terrà mercoledì 15 gennaio alle ore 18:00. Si tratta di un appuntamento importante per il Diavolo, che dovrà dimostrare si essere finalmente abile a dare una dignitosa continuità di risultati. Non dimentichiamo inoltre che quest’anno, vista la situazione quasi compromessa in campionato, la Coppa Italia può diventare un obiettivo principale per Ibrahimovic e compagni.

Milan-SPAL streaming e diretta tv

Milan-SPAL sarà uno degli ottavi di finale di questa Coppa Italia. Il match sarà trasmesso in chiaro, gratis, su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in streaming sulla piattaforma della tv di Stato RaiPlay da tv, smartphone, pc e tablet. Sarà inoltre possibile seguire la gara in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita.

Milan-SPAL ultime e probabili formazioni

MILAN – Potrebbe esordire immediatamente il nuovo secondo portiere Begovic, che, visto l’acciacco fisico di Donnarumma, nelle prossime ore si giocherà il ballottaggio con il fratello Antonio. Sulla destra Conti dovrebbe sostituire Calabria, mentre a centrocampo Krunic e Paquetà faranno le mezzali. Davanti vuole esserci ancora dal primo minuto Ibrahimovic, che verrà forse affiancato da Suso e Bonaventura.

SPAL – 3-5-2 per gli uomini di Semplici. Cionek, Vicari e Tomovic costituiranno la linea difensiva. I cinque di centrocampo saranno invece Strefezza, Murgia, Valdifiori, Valotie Reca. Coppia d’attacco invece sarà, probabilmente, composta da Floccari e Di Francesco.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3) – Begovic; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Bonaventura. All.: Stefano Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE SPAL (3-5-2) – Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Valdifiori, Valoti, Reca; Di Francesco, Floccari. All.: Leonardo Semplici.

Milan-SPAL, i precedenti con Ghersini

Dopo la vittoria contro il Cagliari di campionato i rossoneri scendono nuovamente in campo. Mercoledì 15 gennaio, alle ore 18:00, il Milan ospiterà infatti a San Siro la SPAL, in un match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra vincente affronterà al turno successivo il Torino. Arbitro designato per il match è Davide Ghersini. Assistenti invece Marchi e Lombardi, IV uomo Rapuano, al VAR Abisso e all’AVAR Di Iorio. Si tratta del primo precedente in assoluto tra i rossoneri e il fischietto genovese. Per la SPAL invece sarà la sesta gara diretta da Ghersini.