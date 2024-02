Milan Slavia Praga, show della formazione ceca in campionato. Le ULTIME in vista degli ottavi di Europa League in programma il 7 marzo a San Siro

Lo Slavia Praga, avversario del Milan agli ottavi di Europa League, nella giornata odierna ha consolidato il suo secondo posto in campionato.

La formazione di Trpisovsky ha battuto con il risultato di 3 a 0 il Pardubice, grazie alla tripletta realizzata in 8 minuti da Mojmir Chytil: dal 66esimo al 74esimo minuto. Una prestazione indimenticabile per l’attaccante ceco a cui i rossoneri dovranno stare attenti. L’andata degli ottavi di finale di Europa League è in programma a San Siro giovedì 7 marzo, mentre il ritorno in trasferta giovedì 14 marzo.