Milan, la situazione sul riscatto di Brahim Diaz: i dettagli. Dipende dai desideri del giocatore il suo destino

In primavera sarà l’occasione per Milan e Real Madrid per parlare di Brahim Diaz. Come riporta Tuttosport, le due società vogliono accontentare i desideri del giocatore.

Qualora volesse rimanere nel club rossonero, però, il riscatto avverrebbe a cifre più basse di quelle stabilite finora, ossia i 22 milioni pattuiti.