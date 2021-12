Milan, dal recupero degli infortunati al mercato: lo scudetto passa da qui

Uscito dalle coppe Europee al Milan resta il campionato e la coppa Italia. Obiettivi che passano dal recupero degli infortunati ma non solo

Testa al campionato. Smaltita la delusione per la sconfitta contro il Liverpool, costata non solo l’eliminazione in Champions League, ma dall’Europa in generale, visto il quarto posto in classifica, ora il Milan programma la strategia per gli altri due obiettivi rimasti in stagione: la Coppa Italia, ma soprattutto lo scudetto. Successo che passa principalmente da due fattori: recuperare gli infortunati e un aiuto dal mercato di gennaio.

CAPITOLO INFORTUNATI – Al momento la lista dell’infermeria rossonera conta 7 infortunati di cui almeno 3-4 titolarissimi: Castillejo, Calabria, Leao, Giroud, Rebic, Pellegri e Kjaer. Il più vicino al rientro è lo spagnolo. La lesione al flessore della coscia sinistra dello scorso 23 ottobre è alle spalle. Leao, Giroud e Calabria puntano a recuperare in vista del Napoli. Per quanto riguarda il croato, Pioli spera di averlo per la gara contro l’Empoli o per la prima del 2022 contro la Roma. Discorso diverso per Pellegri che tornerà solo nel 2022 (non è detto subito dopo la sosta) e Simon Kjaer, la cui stagione è finita e servirà una mano da mercato per sostituirlo.

UNA MANO DAL MARCATO – Impresa tutt’altro che facile. I nomi che circolano sono tanti: da Milenkovic della Fiorentina (vero sogno della dirigenza rossonera, valutato circa 20 milioni), sino a Christensen e Sarr del Chelsea, a Botman del Lille, a Luiz Felipe della Lazio o Bremer del Torino, ma occhio anche alle giovani promesse, supervisionate da Moncada: Badiashile del Monaco e lo svizzero Omeragic dello Zurigo o ad affari low cost come il ritorno di Caldara. Obiettivi non solo in difesa: il Milan avrebbe messo nel mirino per rinforzare il reparto di centrocampo/attacco Antonin Barak. La strada per lo scudetto passa da anche da qui e i rossoneri stanno incominciando a tracciarla.