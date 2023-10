Milan stregato da Zirkzee, ma ad oggi non è un obiettivo concreto della dirigenza rossonera: la strategia del club

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda Joshua Zirkzee, giovane attaccante che si sta mettendo in mostra in questo inizio di stagione con la maglia del Bologna.

Sulle sue tracce c’è anche il Milan, che apprezza molto il giocatore ma lo considera più un trequartista esterno offensivo che un numero 9. Ecco perché ad oggi non è un obiettivo. A riportarlo è Calciomercato.com.