Milan, senza Saelemaekers e Castillejo corsia di destra in emergenza: pronto Brahim Diaz

Con l’assenza (sicura) di Saelemaekers e (probabile) di Castillejo il Milan è in emergenza sulla corsia di destra offensiva

Il 2021 del Milan inizierà con l’insidiosa trasferta di Benevento. Per il match contro gli uomini di Inzaghi, mister Pioli dovrà ancora fare i conti con diverse, decisive assenza. La corsia di destra offensiva, in particolar, modo, è in una situazione di vera emergenza. Sicuro assente infatti sarà Saelemaekers, che deve ancora smaltire una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra riportata durante il match contro la Lazio.

In forte dubbio Castillejo, uscito anch’esso malconcio dalla gara contro i biancocelesti. Qualora pure lo spagnolo non dovesse essere disponibile per la ripresa del campionato, sulla corsia di destra verrà probabilmente adattato Brahim Diaz. Lo spagnolo agirà sulla trequarti insieme a Calhanoglu e Rebic.