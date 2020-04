Milan, senti cosa dicono in Spagna: «E’ un sollievo»

La stampa spagnola prende di mira un giocatore della rosa rossonera, attualmente in prestito, il cui riscatto è considerato un sollievo.

Non va tanto per il sottile il quotidiano spagnolo As che in un articolo relativo al Siviglia ed alla situazione relativa ai giocatori in esubero a cui il ds Monchi dovrebbe trovare una sistemazione, se la prende con Simon Kjaer.

Secondo il periodico iberico, le dichiarazioni del danese dei giorni scorsi in cui si dice desideroso di rimanere al Milan, suonerebbero come un vero e proprio sollievo per il club andaluso dove «incrociano le dita per liberarsi così di un ingaggio pesante e di un giocatore che non rientra per niente nei piani del club».