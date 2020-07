Milan, senti Aulas: «Un errore lasciar partire Kalulu»

Il presidente del Lione ha commentato il passaggio a parametro zero del giovane terzino Kalulu, che l’anno prossimo vestirà rossonero

«Abbiamo commesso un errore nel lasciar partire Kalulu», con queste parole, Jean Michel Aulas, presidente del Lione ha commentato quello che è stato il primo colpo di mercato del Milan per la prossima stagione.

Pierre Kalulu, terzino destro classe 2000 ha già firmato e sarà dunque uno degli uomini a disposizione di Ralf Rangnick per la prossima stagione: «Credo avesse tutto per avere successo a Lione ma in una stagione difficile come quella trascorsa, l’allenatore tende a puntare su calciatori d’esperienza. Gli auguro buona fortuna e spero possa integrarsi presto nella nuova realtà rossonera», il commento del presidente Aulas.