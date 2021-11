Duelli Milan Sassuolo: sfida sulle fasce, Leao contro Berardi

Domani a San Siro il match tra Milan e Sassuolo. In campo la sfida nella sfida sulle fasce d’attacco tra Rafa Leao e Berardi

Domani a San Siro il match tra Milan e Sassuolo, valido per la quattordicesima giornata di camponato. In campo la sfida nella sfida sulle fasce d’attacco tra Rafa Leao e Berardi. Ali che possono far volare le rispettive squadre. Non troppo simili nelle caratteristiche, opposti nella posizione in campo e anche nel piede forte, ma partendo larghi in fascia amano correre in velocità, dribblare nello stretto e attaccare la porta.

Leao dovrebbe tornare in campo dopo il riposo a Madrid in Champions League e proprio col Sassuolo quasi un anno fa ha realizzato il gol più veloce nella storia del massimo campionato italiano, Berardi è il capocannoniere dei neroverdi con sei sigilli. Sono gli uomini che hanno più conclusioni nello specchio (13 e 16) e falli subiti (24 e 25), a testimonianza del loro peso specifico in fase offensiva. Liberi di inventare, liberi di colpire.