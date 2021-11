Duelli Milan Sassuolo: sfida a centrocampo tra Kessié e Magnanelli

Domani a San Siro il match tra Milan e Sassuolo. In campo la sfida nella sfida a centrocampo tra Kessié e Magnanelli

KESSIÉ – Con l’Atlético Madrid è tornato a giganteggiare, fornendo anche l’assist decisivo per Messias. Finora nel 2021/22 non ha ancora segnato un gol in movimento, fermo ai rigori contro Hellas Verona e Roma, in ogni caso Pioli non rinuncia quasi mai a lui.

MAGNANELLI -Magnanelli ha giocato 40 partite di Serie B sotto la sua guida nel 2009/10 proprio ai tempi del Sassuolo. Esperienza, muscoli e personalità per due fari della mediana.