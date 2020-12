Sassuolo-Milan, Pioli recupera Hernandez e Spera in Ibra. Out Kjaer che non riesce a recuperare ma questo lo si era già messo in preventivo

Sassuolo-Milan, Pioli recupera Hernandez e Spera in Ibra. Out Kjaer che non riesce a recuperare ma questo lo si era già messo in preventivo. Il Corriere della sera di questa mattina a pag. 52 spiega la situazione della squadra rossonera puntando l’attenzione su due rientri fondamentali.

THEO ED IBRA- Il primo è rimasto fuori dalla gara con il Genoa per un risentimento muscolare, il secondo è il grande atteso del prossimo turno, atteso ormai dalla gara con il Napoli che lo vide uscire dopo una prova straordinaria.