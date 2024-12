MN24 – Milan Sassuolo: Ibrahimovic e Furlani assenti per un importante impegno di lavoro. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Mancano ormai pochi minuti all’inizio del match che vedrà contrapposti il Milan e il Sassuolo, sfida valevole l’accesso ai quarti di finale della competizione Coppa Italia.

Come appreso dalla nostra redazione, in tribuna, non ci saranno né Zlatan Ibrahimovic né Giorgio Furlani a causa di un importante impegno di lavoro. A rappresentare i rossoneri, dunque, ci sarà solamente il presidente Paolo Scaroni.