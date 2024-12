Milan Sassuolo, il baby Camarda spera in una maglia da titolare: queste le ultime

Milan Sassuolo, il baby Francesco Camarda spera in una maglia da titolare anche se al momento è in vantaggio Abraham: queste le ultime

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, in vista di Milan Sassuolo il baby Francesco Camarda spera in un posto da titolare in Coppa Italia. Al momento sembra in vantaggio, però, l’inglese Tammy Abraham.

Camarda sicuramente avrà comunque la sua opportunità e raccoglierà un bel po’ di minuti a San Siro. La speranza è, infatti, quella di far riposare Alvaro Morata per tutta la gara.