Milan Sassuolo, Biasin ammaliato dai rossoneri: «Fonseca sta riuscendo a raggiungere un obiettivo preciso. Gli do questo consiglio»

Milan Sassuolo, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha elogiato il lavoro di Paulo Fonseca dopo la vittoria in Coppa Italia

Dalle colonne di TMW, Fabrizio Biasin ha parlato così dopo Milan-Sassuolo:

PAROLE – «Il Milan ha trovato un buon equilibrio. Fonseca ha dovuto sbattere il muso, ma alla fine è riuscito a mettere ordine a una squadra potenzialmente fortissima. E lo ha fatto in tempo, ché la stagione è ancora lunga. Non bastano le pur belle vittorie contro Empoli e Sassuolo per pensare che tutto sia sistemato, ma sono sufficienti per capire che l’impostazione tattica è certamente quella delle ultime uscite, guai a cambiarla ancora».