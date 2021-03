Milan Sampdoria, parola ai terzini: che numeri per Theo e Augello

La Sampdoria continua la sua preparazione in vista della prossima sfida contro il Milan: che numeri per Tommaso Augello e Theo Hernandez, tra i migliori in Serie A

Il Milan domani riprenderà gli allenamenti in vista della sfida contro la Sampdoria. Le due squadre faranno sicuro affidamento ai propri terzini di sinistra, Tommaso Augello da una parte e Theo Hernandez dall’altra.

Come riportato da Sampnews24, numeri simili per i due giocatori, tra i migliori di questa Serie A. Entrambi, infatti, vantano un buon numero di palloni intercettati nella stagione in corso: 60 per il difensore blucerchiato, inseguito dal rossonero a quota 47.