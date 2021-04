Milan-Sampdoria, i precedenti di mister Pioli contro i blucerchiati

Giornata di vigilia di Milan-Sampdoria, ecco tutti i precedenti in carriera tra il mister Stefano Pioli ed i blucerchiati

Vigilia di Milan-Sampdoria per Stefano Pioli. L’allenatore rossonero si trova davanti all’ostacolo Ranieri per continuare la sua corsa in questo finale di campionato. Un avversario quello blucerchiato contro cui il tecnico classe ’65 ha un bilancio in perfetta parità.

Nei 18 precedenti infatti, il confronto segna 5 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. Sulla panchina del Diavolo però è imbattuto. L’ultima sconfitta risale al 21 gennaio 2018, quando l’allora tecnico della Fiorentina perse a Marassi per 3-1.