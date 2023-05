5 gol a San Siro per il Milan di Pioli: ecco l’unico precedente in un match di Serie A sotto la sua gestione. I dettagli

Come riportato da OptaPaolo, il Milan ha segnato almeno 5 gol a San Siro soltanto per la seconda volta in un match di Serie A nella gestione di Stefano Pioli.

L’unico precedente risale al 18/7/2020, contro il Bologna, anche il quel caso finì 5-1.