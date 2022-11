Milan Salisburgo, Sacchi: «Prestazione di impegno e solidità». Le parole dell’ex allenatore alla Gazzetta dello Sport

Arrigo Sacchi commenta così il match di ieri sera tra Milan e Salisburgo. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

«Il Milan, con una prestazione di grande impegno e sostanza, ha battuto meritatamente il Salisburgo e superato il turno. Ho ammirato lo spirito di squadra: nessuno si è tirato indietro, tutti hanno lottato, anche Leao. Se continuerà così, il portoghese non avrà rimpianti: glielo auguro. Però al Milan serve una maggiore compattezza. Credo che i rossoneri abbiano tutto per poter crescere e questo è un punto importante dal quale partire. E poi, a sospingere il Milan, non va mai dimenticato, c’è la storia. E la storia nel calcio conta moltissimo.».