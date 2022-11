Nel match tra Milan e Salisburgo Rade Krunic ha realizzato il suo primo gol in carriera in Champions League

Rade Krunic sigla il gol del 2-0 del Milan nel match contro il Salisburgo. Il centrocampista, schierato oggi sulla trequarti da Stefano Pioli, ha infilato di testa su una sponda aerea di Giroud.

Per il bosniaco si tratta del primo gol assoluto in Champions League alla nona presenza in carriera.