Milan Salernitana, fiducia a De Ketelaere: nuova chance per lui

Altra occasione per Charles De Ketelaere nel match del Milan di domani sera contro la Salernitana. Il belga partirà titolare

Charles De Ketelaere ci riprova. Stefano Pioli è pronto a dare un’altra possibilità al belga dal primo minuto dopo il match contro la Fiorentina. Il classe 2001 partirà titolare nell’attacco del Milan nel match contro la Salernitana di domani sera.

Panchina dunque per Brahim Diaz dopo l’ottima prova di mercoledì contro il Tottenham. Lo spagnolo potrà tornare utile a gara in corso, come riporta Tuttosport.