Milan Roma, il labiale di Theo Hernandez con Fabbri: il francese a difesa di Morata!

Milan Roma, durante la gara si legge il labiale di Theo Hernandez a dialogo con Fabbri: il francese difendeva così Morata!

Durante Milan Roma, Theo Hernandez, ieri capitano per l’occasione, si è rivolto a Fabbri proprio indicando la fascia al suo braccio: “Sono io il capitano, sono io il capitano”. Fabbri invece ha continuato nel suo bisticcio verbale con Alvaro Morata, che ha portato Theo a dire: “Parla con me, non fare il fenomeno”.

Direzione di gara molto discutibile dell’arbitro, che successivamente ha ammonito per proteste proprio lo spagnolo prima di espellere dalla panchina Paulo Fonseca.