Milan Roma Primavera: sintesi moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match valido per la terza giornata del campionato Primavera 1

Dopo la delusione europea in Youth League il Milan Primavera si rituffa in campionato, dove affronta la Roma. Dopo due giornate i rossoneri sono fermi ad un solo punto, al contrario della squadra di Alberto De Rossi che è l’unica formazione a punteggio pieno in campionato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Milan Roma Primavera LIVE: cronaca e moviola

Calcio d’inizio sabato 18 settembre alle 11:00.

Migliore in campo Milan

Al termine del match

Milan Roma Primavera: risultato e tabellino

MARCATORI:

MILAN: In attesa di comunicazione ufficiale.

ROMA: In attesa di comunicazione ufficiale.

ARBITRO: Fabio Pirrotta

ASSISTENTI: Pellino – Ferrari

AMMONITI: