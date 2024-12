Milan Roma, Paganini spiega: «I rossoneri devono risolvere questo equivoco. Per me a San Siro finisce così. Tomori? Penso che...»

Milan Roma, Paolo Paganini, noto giornalista, ha analizzato il momento dei rossoneri e non solo: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Paolo Paganini ha parlato così in vista di Milan-Roma:

PAROLE – «Dico che continua l’equivoco dell’allenatore del Milan. E’ vero che Fonseca che non ha la società alle spalle ma solo Ibrahimovic per ora, ma è anche vero che Tomori al 99% va via, Hernandez è scontento, Leao a giorni alterni, c’è un discorso tattico e di spogliatoio che non va ma anche economico dietro. L’equivoco Fonseca va risolto, la società dovrebbe ufficialmente dire che è il proprio allenatore fino a fine stagione. Dall’altra parte c’è Ranieri che è l’uomo giusto al momento giusto. La settimana scorsa è venuta fuori la voce di Allegri, che chiaramente non è portata da Ibrahimovic, che non hanno un buon rapporto. Lui andrebbe su mancini. Chi comanda al Milan? Ci deve essere un punto di riferimento, altrimenti ci sono questi equivoci. I giocatori fanno quello che vogliono, Ibra c’è e non si vede, Fonseca ha grosse difficoltà. Per me vince la Roma a Milano».