Milan Roma, Ibrahimovic ci sarà: rossoneri non preoccupati

Zlatan Ibrahimovic recupererà in tempo per il match tra Milan e Roma del prossimo 6 gennaio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport

Il Milan ritroverà Zlatan Ibrahimovic in tempo per il match contro la Roma. Lo svedese ha svolto ieri un allenamento personalizzato a Milanello, ma le sue condizioni non preoccupano lo staff di Stefano Pioli che conta di averlo a disposizione per la sfida ai giallorossi.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che riporta anche del certo recupero di Calabria, mentre Rebic, Leao e Pellegri sono in dubbio.