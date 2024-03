Milan Roma, giallorossi preoccupati: «Il peso dell’attacco su Lukaku». La situazione

L’infermeria della Roma si allarga ed aumentano le preoccupazioni dei giallorossi in vista del doppio confronto col Milan

Aumentano le preoccupazioni per Daniele De Rossi e la sua Roma, che dovrà affrontare a breve il Milan nel doppio confronto valido per i Quarti di Finale di Europa League. Alla lista dell’infermeria si è aggiunto anche il nome di Azmoun, infortunatosi con il suo Iran.

Il Romanista oggi titola: «Sulle spalle», con in copertina Lukaku. A sottolineare come il peso del reparto offensivo della squadra, almeno per un certo periodo, sarà esclusivamente sulle spalle del belga, il quale adesso è chiamato a diventare il trascinatore del gruppo giallorosso per il finale di stagione.