Milan Roma, Fonseca spariglia le carte! Gioca lui, dubbi completamente sciolti

Milan Roma, Paulo Fonseca ha deciso di rilanciare dal primo minuto Theo Hernandez nella sfida di domani contro i giallorossi

Importante aggiornamento fornito da Luca Bianchin, noto giornalista, sul proprio profilo di X in merito alle scelte di Paulo Fonseca in vista della sfida di domani tra Milan e Roma:

PAROLE – «Theo Hernandez torna titolare in Milan-Roma. La decisione nell’allenamento di vigilia. Theo giocherà da terzino, con Jimenez esterno alto a sinistra. Fofana e Terracciano in mezzo al campo, con Reijnders trequartista. In attacco torna Morata, Abraham va in panchina».