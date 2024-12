Milan Roma, Fonseca si difende: «Gara tra squadre deluse? No, non lo penso!». Le dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match

Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Roma. Di seguito le dichiarazioni del tecnico sul suo ex club.

MILAN ROMA GARA FRA DELUSE DEL CAMPIONATO – «Per me no. Io rispetto chi la pensa così ma io non lo penso. Non ho questo feeling, siamo lontani dal finire il campionato. Se facciamo un paragone con le altre squadre, dire che solo Milan e Roma sono le delusioni penso che sia troppo»