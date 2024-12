Milan Roma, Fonseca in conferenza: il punto sugli infortunati. Le dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match

Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Roma. Di seguito le dichiarazioni del tecnico sugli infortunati.

PUNTO SUGLI INFORTUNATI – «Mi aspettavo di poter vedere Pulisic. Lui sta bene rispetto all’infortunio che ha subito ma negli ultimi due giorni ha avuto un problema alla caviglia. Non si è allenato con noi e non sarò convocato. Loftus sta molto meglio, la prossima settimana potrà essere una soluzione. Morata è pronto per giocare, lo stesso Bennacer. Non ha la condizione fisica per fare 90 minuti ma giocherà. Musah e Rafa sono più in ritardo nel recupero, vediamo se possiamo recuperarli per la Supercoppa. Saremmo comunque in 11».