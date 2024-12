Milan Roma, Bennacer mossa a sorpresa di Fonseca? L’indiscrezione da Milanello lascia senza fiato

Milan Roma, Paulo Fonseca potrebbe decidere di mandare in campo dal primo minuto Ismael Bennacer: le ultime da Milanello

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca starebbe pensando ad una clamorosa mossa a sorpresa in vista della sfida di domani sera tra Milan e Roma.

Bennacer recuperato dal lungo infortunio e dato in gran spolvero a Milanello. Forse sarebbe troppo presto per vederlo in campo dal 1′ (non gioca con il Milan dalla prima giornata di campionato ad agosto), ma mai dire mai.