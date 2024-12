Milan Roma, partita speciale per Abraham e Saelemaekers: sfida da ex. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan, nel prossimo turno in programma di campionato, affronterà la Roma allenata da Claudio Ranieri. Questa partita presenterà tantissimi ex sia in campo che in panchina.

I più recenti sono Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers, protagonisti di uno scambio a fine calciomercato. Fuori dal campo, invece, troviamo anche Alessandro Florenzi (attualmente infortunato) e il mister della squadra rossonera Paulo Fonseca.