Milan, al via il ritiro a Dubai: le foto sui social del club. Su Twitter alcuni giocatori fotografati in ritiro

Il Milan è partito in ritiro, in direzione Dubai. Parte della squadra è lì per affrontare due amichevoli di lusso: Arsenal e Liverpool.

Good morning Dubai ☀️🇦🇪

Good morning Rossoneri 🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/U21WR44YHe — AC Milan (@acmilan) December 11, 2022

Il club sui social ha pubblicato le foto dell’arrivo a Dubai della squadra.