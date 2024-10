Milan ancora a riposo: Fonseca concede giorni di relax prima del tour de force

Milan ancora a riposo: tre giorni di relax concessi da Fonseca ai giocatori rimasti a Milanello prima del tour de force che inizierà dall’Udinese

Fonseca ha concesso ai giocatori del Milan non convocati in Nazionale e rimasti a Milanello tre giorni di riposo.

Un po’ di relax, quindi, in vista del tour de force che partirà tra una settimana con il match contro l’Udinese e che vedrà poi i rossoneri impegnati in diverse partite di campionato e Champions League già determinanti per la stagione. Gli allenamenti riprenderanno lunedì.