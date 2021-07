Milan, rinforzo in arrivo per la Primavera: è un difensore centrale

Il Milan rinforza la squadra Primavera. Chiusa la trattativa per un difensore centrale proveniente dalla Francia

Rinforzo in arrivo per il Milan Primavera. Il club rossonero ha chiuso un colpo in prospettiva direttamente dalla Francia. Si tratta del difensore centrale Clinton Makengo.

Come riportato da Daniele Longo, il classe ’04 arriva dal Nantes a parametro zero e si unirà al raduno di inizio stagione della squadra di Giunti.