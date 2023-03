Il nuovo Milan libera Theo ma ora aspetta il vero Leao: Pioli e la rinascita della formazione rossonera dopo gennaio

Il gennaio nero poteva far crollare ogni certezza e invece il Milan è tra le prime otto squadre d’Europa, come un tempo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, molto si deve al carattere di Stefano Pioli, calmo e riflessivo pure nelle tempeste: non a caso nel tunnel di San Siro ha fatto scrivere “be a warrior, not a worrier”, “siate guerrieri, non siate paurosi”. L’innesto di Thiaw e il passaggio alla difesa a 3 sono stati ben digeriti e hanno permesso di sciogliere le briglie di Theo Hernandez. Ilfrancese, mogio dopo il Mondiale, è tornato elettrico: ora taglia il campo e si accomoda spesso accanto a Diaz e a Leao. Ecco, se pure Rafa fosse meno… “worrier”, come il suo tecnico, molto cambierebbe in casa del Diavolo