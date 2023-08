Retroscena Milan: c’era anche lui nell’allenamento in prima squadra. Non solo Okafor e Chukwueze, ma altri nuovi acquisti presenti

Il Milan è tornato a Milanello per allenarsi dopo la tournée statunitense. Qui, ha potuto incontrare per la prima volta i suoi nuovi acquisti: Okafor e Chukwueze, ma non solo.

Dando un’occhiate alle foto pubblicate dal sito ufficiale del Milan, all’allenamento della Prima Squadra, c’era anche il terzino destro Alex Jimenez.