Milan, restyling a centrocampo: Pioli apprezza molto lui

Milan, restyling a centrocampo e tre nomi per il dopo Kessie. Le manovre dei rossoneri in mediana

Come noto in estate il Milan riabbraccerà Pobega e troverà Adli dopo la stagione in prestito al Bordeaux.

Maldini e Massara continuano a spingere per Renato Sanches del Lille, ma serviranno almeno 25 milioni, mentre la Bild ha rilanciato l’interesse per il tedesco Weigl del Benfica. Soluzione rappresentata dal romanista Veretout, giocatore che Pioli apprezza molto dopo averlo allenato a Firenze.