Milan-Renato Sanches, prosegue il braccio di ferro col PSG: la situazione

Il Milan continua a trattare Renato Sanches sia con il Lille che con Mendes: il PSG non sembra più intenzionato all’investimento

Come riportato da Goal France, prosegue lo stallo per quanto riguarda la situazione relativa a Renato Sanches. Il PSG non avrebbe infatti nessun accordo col calciatore ne tantomeno con il Lille, club che vuole cedere a tutti i costi il portoghese vista la scadenza di contratto fissata nel 2023.

Il Milan sarebbe dunque in pole position, forte di un accordo quasi definito con il Lille per il cartellino. Maldini è infastidito dalle continue retromarce di Mendes che sembra quasi giocare a poker: la situazione è destinata a risolversi nei prossimi giorni.