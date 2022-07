Milan, Renato Sanches in attesa: il PSG non rilancia

Il Milan attende novità di mercato anche sul fronte Renato Sanches. Le ultime riportate da Tuttosport questa mattina

Situazione di stallo per il Milan sul mercato. Oltre De Ketelaere, i rossoneri attendo novità anche dal fronte Renato Sanches. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club di Via Aldo Rossi non ha ritirato la sua offerta al Lille per il centrocampista portoghese.

Il giocatore, partito in ritiro con la sua attuale squadra, aspetta il Paris Saint-Germain che però al momento non sembra voler rilanciare. Se la situazione resterà questa con il passare dei giorni è probabile che il classe ’97 riaprirà le porte per un suo passaggio al Milan.