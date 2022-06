Continua la trattativa tra Milan e Lille per Renato Sanches. C’è distanza, ma anche ottimismo sulla fumata bianca

Il Milan continua il lavoro con il Lille per portare in rossonero Renato Sanches. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella trattativa con il club francese ballano circa dieci milioni di euro tra domanda e offerta.

Una distanza sostanziosa, ma c’è ottimismo. Visto il contratto in scadenza nel 2023, nessuna delle due parti vuole andare per le lunghe. Probabile un incontro a metà strada per una cifra di 14/15 milioni di euro.