Milan, Reijnders è già fondamentale: ecco cosa manca all’olandese. Il centrocampista è il giocatore più utilizzato da Pioli in Serie A

Tijjani Reijnders è arrivato a Milano questa estate, in una calda giornata di luglio. In poco più di due mesi, il centrocampista olandese è già diventato elemento fondamentale della squadra rossonera: è il giocatore rossonero più utilizzato finora da Stefano Pioli in Serie A. Più di alcuni senatori come Theo Hernandez e Rafael Leao.

In estate, il centrocampista ha scelto proprio il Milan dopo essere stato corteggiato dal Barcellona: un no secco ai blaugrana per venire in rossonero. L’unica cosa che manca a Reijnders è il gol. E arriva Leao, a servire l’assist social. Lo ha taggato in una storia in cui chiedeva «se avesse bisogno dei suo assist per segnare». «Il gol ti aspetta» ha scritto anche il portoghese. Reijnders ha risposto: «Arriverà fratello». Lo scrive La Gazzetta dello Sport.