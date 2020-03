Milan: Rebic punto fermo di questa squadra, i dettagli

Milan: la crescita di Ante Rebic nelle ultime gare è stata esponenziale. Per questo motivo il club rossonero ritiene il croato fondamentale

Ante Rebic, giunto in prestito dall’Eintracht Francoforte nello scambio con André Silva, è letteralmente diventato una pedina fondamentale nello scacchiere di Stefano Pioli, oltre a nuovo idolo silenzioso dei tifosi rossoneri, dapprima scettici sulle sue reali potenzialità. Lo riporta Tuttosport.

L’addio di Zlatan Ibrahimovic non farebbe bene a Rebic, visto l’ottimo feeling tra i due. Elliott, per accontentare i tifosi, dovrà senza alcun dubbio investire una buona somma di cash per trattenere il numero 18 rossonero, che sulla carta avrebbe ancora un altro anno di contratto con il club di Via Aldo Rossi, ma con importanti addii potrebbe fare retromarcia. Rebic, però, sarebbe ben disposto a rimanere a Milano. La palla passa alla società.