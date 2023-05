Milan, Rebic: sarà addio a giugno, ecco le possibili mete! Il croato ha deluso in questa stagione e potrebbe salutare i rossoneri

Ante Rebic potrebbe avere una chance di tornare titolare in Milan Cremonese, ma i piani per lui non cambiano: con molta probabilità dirà addio a giugno.

Ha mercato in Bundesliga e tra le più squadre più interessate c’è il Wolfsburg.