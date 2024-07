Milan Real Madrid: Ancelotti SORPRENDE in attacco. In campo l’ex rossonero e l’obiettivo di mercato di Furlani

In attesa di quelle di Fonseca, sono ufficiali le scelte di formazione di Carlo Ancelotti per Milan Real Madrid del Soccer Champions Tour. Sorpresa in attacco, dove l’ex tecnico rossonero ha schierato Brahim Diaz, sempre legato da un dolce passato a Milanello, e l’obiettivo di calciomercato Arda Guler.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Vallejo, Rudiger, Fran Garcia; Ceballos, Modric, Mario Martin; Arda Guler, Brahim Diaz, Endrick. All. Ancelotti. A disp. Lunin, Fran, Nico Paz, Latasa, Palacios, Jacob Ramon, Lorenzo, Obrador, Alvaro, Asencio, Jeremy De Leon, Joan Martinez