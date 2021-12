Milan, quali regali sotto l’albero? Gli ultimi mercati invernali con Elliott

Il Milan si trova alle porte del calciomercato di gennaio 2022. Ecco il riassunto delle ultime sessioni con la proprietà Elliott

Si avvicina l’inizio del calciomercato invernale 2022 ed il Milan attende diversi colpi per rinforzare la rosa, soprattutto in difesa complice l’infortunio di Kjaer. Le ultime sessioni di mercato sotto la proprietà Elliott hanno portato diversi acquisti che si sono rivelati, almeno nell’immediato, subito funzionali. Ecco il quadro, in attesa di sapere cosa porterà questo nuovo anno.

MERCATO INVERNALE 2019

Acquisti: Paquetà, Piatek

Cessioni: Higuain, Simic

MERCATO INVERNALE 2020

Acquisti: Ibrahimovic, Kjaer, Begovic, Laxalt, Saelemaekers

Cessioni: Caldara, Reina, Suso, Piatek, Ricardo Rodriguez, Borini

MERCATO INVERNALE 2021

Acquisti: Meitè, Mandzukic, Tomori

Cessioni: Duarte, Conti, Colombo, Musacchio