Milan PUMA, arriva l’annuncio: presentazione della nuova PUMA Cage

Milan PUMA, presentata da club rossonero e sponsor tecnico la nuova PUMA Cage

Questo l’annuncio di Milan e PUMA sul nuovo progetto “PUMA Cage”:

IL COMUNICATO – AC Milan e PUMA sono lieti di presentare la nuova PUMA Cage, un progetto innovativo che si aggiunge agli iconici luoghi rossoneri della città e vuole porsi come una nuova destinazione per il tifoso rossonero a Milano. La Cage, che presenta al suo interno un campo da calcio 2vs2 o 3vs3 in erba sintetica, si trova in Piazza Gino Valle, di fronte l’AC Milan Store di Casa Milan, e vuole offrire un nuovo punto di incontro per i propri tifosi, per rafforzare il legame tra il Club e il popolo rossonero. Qui potranno vivere esperienze uniche, partecipare a eventi esclusivi e immergersi nell’universo rossonero in un modo innovativo e coinvolgente.