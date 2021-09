Milan promosso: esame Anfield superato, ora servono punti a Torino

Il Milan è stato battuto dal Liverpool ma l’esame Anfield è stato superato lo stesso dai rossoneri, che escono a testa alta contro un top…

Il Milan è stato in balia del Liverpool per mezz’ora, ha avuto in Maignan un magnifico oppositore, è riuscito nel finale del tempo a far tremare Anfield prima di arrendersi.

È uscito sconfitto ma, considerate le assenze di Ibrahimovic e Bakayoko, la ridotta salute di Tonali e Giroud entrati alla fine, il risultato non è poi così malvagio. Lo riporta Il Giornale.